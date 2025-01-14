Россия и Азербайджан создали рабочую группу для решения проблем Каспия — Лавров

БАКУ /Trend/ - Россия и Азербайджан создали двустороннюю рабочую группу для решения вопросов, связанных с обмелением Каспия.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

Глава МИД РФ отметил, что стороны планируют перевести ее в пятисторонний формат.

"Сейчас создали двустороннюю рабочую группу и хотим предложить перевести ее в пятисторонний формат, чтобы все прибрежные Каспийские государства в этой работе участвовали. Сотрудничаем мы и на международной арене, безусловно", - сказал Лавров.

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