Подписан документ по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Анкаре с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации на странице министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети Х.

Отмечается, что в рамках встречи были обсуждены политические, экономические, торговые, энергетические, транспортные и коммуникационные аспекты азербайджано-узбекского альянса, а также вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, включая Организацию тюркских государств, ООН, ОИС, Движение неприсоединения, Организацию экономического сотрудничества и другие многосторонние форматы. Дж.Байрамов проинформировал коллегу об усилиях по установлению мира в регионе, текущих вызовах и угрозах процессу устойчивого миростроительства.

Министры также подписали и утвердили "Программу комплексных мероприятий в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан.

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