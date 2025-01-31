Франция всегда была стороной, создающей проблемы в отношениях с Азербайджаном - Фарид Шафиев

БАКУ /Trend/ - Франция всегда была стороной, создающей проблемы в отношениях с Азербайджаном.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня в Баку председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, выступая на международной конференции на тему "Франция и армяно-азербайджанский конфликт".

Он отметил, что Азербайджан всегда стремился наладить конструктивные отношения с Францией.

"Наша страна сотрудничала с французскими компаниями в энергетической и других отраслях. Этот кризис был вызван действиями Франции. Безусловно, определённую роль в этом сыграла армянская диаспора во Франции, однако ситуация не ограничивается только этим", - добавил он.

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