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В Азербайджане проводится успешная молодежная политика - Азиз Алекберли

Политика Материалы 1 февраля 2025 11:41 (UTC +04:00)
В Азербайджане проводится успешная молодежная политика - Азиз Алекберли

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проводится успешная молодежная политика, являющаяся составной частью государственной политики.

Об этом сказал сегодня журналистам председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азиз Алекберли, сообщает Trend.

А.Алекберли отметил, что мероприятие, проведенное Молодежным советом Общины Западного Азербайджана, было приурочено к Дню молодежи.

"Цель состоит в том, чтобы воспитать образованных молодых людей, которые уважают национальные ценности, являются их носителями. Будущее государства и народа в значительной степени зависит от молодежи", - сказал он.

Председатель организации добавил, что от молодежи также во многом зависит будущее деятельности, которую проводит Община для возвращения на исторические земли.

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