Найдут ли Баку и Тегеран формулу стабильности?

БАКУ /Trend/ - Взаимоотношения между Азербайджаном и Ираном — это не просто дипломатическая переписка и встречи на высшем уровне. Это сложный, многослойный узор, сотканный из истории, культуры, религии, политических интриг и геополитических амбиций. Эти две страны, разделенные рекой Араз, веками балансировали между сотрудничеством и соперничеством, между дружбой и скрытым недоверием. Сегодня, когда мировая геополитика переживает период тектонических сдвигов, каждое движение на этой шахматной доске приобретает особую значимость.

Февраль 2025 года стал очередной вехой в развитии отношений между Баку и Тегераном. Рабочий визит премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Исламскую Республику Иран нельзя воспринимать просто как протокольную поездку — он стал сигналом, отражающим новые реалии двустороннего сотрудничества.

Дипломатия прагматизма: между экономикой и геополитикой

17 февраля Али Асадов провел встречу с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом. Переговоры охватывали широкий спектр вопросов — от экономического и инвестиционного сотрудничества до энергетики и гуманитарных проектов. Но ключевой акцент был сделан на инфраструктурные инициативы, которые могут стать мостами не только в буквальном, но и в политическом смысле.

Проект транспортного коридора Восточный Зангезур – Нахчыван через территорию Ирана — это не просто логистическая артерия, это демонстрация стратегического подхода Баку, который умеет работать даже в сложных внешнеполитических условиях. В этом контексте особое значение приобретают также проекты по расширению коридора "Север-Юг", где Азербайджан выступает не просто как транзитная страна, а как ключевой игрок, связывающий евразийские маршруты. В условиях глобальных санкций против Ирана Тегеран объективно заинтересован в том, чтобы наладить прочное сотрудничество с Баку, который может стать окном на новые рынки.

Однако за экономическими цифрами скрываются не менее важные геополитические факторы. В последнее десятилетие отношения между Азербайджаном и Ираном пережили непростые времена — от взаимных упреков до инцидентов, которые могли перерасти в серьезные кризисы. Иран не раз демонстрировал нервозность из-за сближения Баку с Западом и Турцией, в то время как Азербайджан настороженно воспринимал попытки Тегерана оказывать влияние на внутренние процессы через религиозные и политические структуры. Тем не менее, прагматизм берет верх, и визит Али Асадова — это попытка перевести диалог в конструктивное русло.

На следующий день, 18 февраля, состоялась встреча Али Асадова с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Тон переговоров был предельно деловым, но за дипломатическими формулировками чувствовалась непростая динамика отношений. Была подчеркнута необходимость укрепления двустороннего сотрудничества, но, что важнее, особое внимание уделили вопросам региональной безопасности.

Этот момент заслуживает отдельного анализа. Региональная безопасность — это не просто слова на брифингах, это кодовое обозначение всех сложностей, которые стоят перед Баку и Тегераном. Ситуация на Южном Кавказе остается напряженной, иранское руководство внимательно следит за процессами, связанными с Арменией, Россией и Западом. Азербайджан, в свою очередь, осознает важность баланса в отношениях с крупными соседями. Но главная интрига остается неизменной: готов ли Иран к тому, чтобы видеть в Азербайджане равноправного партнера, а не просто стратегическую переменную в своих региональных расчетах?

Совпадение визита с Третьим Каспийским экономическим форумом также было знаковым. Али Асадов напомнил, что Азербайджан рассматривает Каспийское море не как арену соперничества, а как море мира, дружбы и сотрудничества. Эта дипломатическая формулировка, безусловно, важна, но реальность куда сложнее. Каспий давно стал пространством для сложных маневров — от вопросов раздела природных ресурсов до геополитической борьбы за влияние. У Азербайджана есть собственные интересы в каспийском пространстве, и способность Баку лавировать между интересами Тегерана, Москвы, Ашхабада и Астаны — это искусство, которое требует тонкого политического чутья.

Экономическая статистика показывает позитивную динамику. В 2024 году товарооборот между Азербайджаном и Ираном достиг 580 миллионов долларов, продемонстрировав рост на 20%. За 11 месяцев того же года объем торговых операций превысил 583,5 миллиона долларов — рост на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Но экономика — это не только цифры, а проекты, меняющие ландшафт региона. Строительство железной дороги Решт-Астара, моста через Астарачай, развитие коридора "Север-Юг" — все это не просто инфраструктурные объекты, а элементы новой региональной архитектуры, где Азербайджан становится все более значимым узлом в транспортной сети Евразии.

Этот визит продемонстрировал стремление Баку и Тегерана выстроить отношения на основе прагматизма. Азербайджан продолжает демонстрировать свою независимость, балансируя между глобальными и региональными интересами. Иран, в свою очередь, оказывается в ситуации, когда ему необходимо не только искать новых партнеров, но и переосмысливать свои подходы к соседям.

Вопрос в том, насколько глубоки эти перемены. Является ли этот визит предвестником новой эры в азербайджано-иранских отношениях, или же это лишь тактический шаг на фоне меняющейся геополитики? Ответ на этот вопрос даст время. Но одно ясно уже сейчас: на Кавказе и в Каспийском регионе начинается новый этап игры, в которой Баку и Тегеран вынуждены учитывать друг друга как серьезных партнеров.

Азербайджан и Иран на перекрестке истории и геополитики

Взаимоотношения Азербайджана и Ирана невозможно рассматривать сквозь призму обычной дипломатии. Это не просто соседство двух государств — это глубоко укоренившаяся историческая драма, растянувшаяся на века, в которой перемешались судьбы народов, имперские амбиции, религиозные традиции и политические расчеты. Здесь, на южных рубежах Кавказа, национальные идентичности сталкиваются с геополитическими реалиями, а историческая память превращается в фактор, определяющий настоящее.

До начала XIX века земли современного Азербайджана и Ирана были частью одного большого целого — Персидской империи. Но кровавые и разрушительные Русско-персидские войны навсегда изменили политическую карту региона. Гюлистанский мир 1813 года и Туркменчайский договор 1828 года стали роковой чертой, разделившей азербайджанский народ между двумя государствами. Север ушел под крыло Российской империи, Юг остался в составе Персии.

Этот раздел не был просто перекройкой границ — он оставил неизгладимый след в сознании обеих наций. Для Азербайджана это стало исторической травмой, в которой отголоски национального единства и культурного родства с иранскими азербайджанцами не угасли даже спустя два столетия. Для Тегерана же этот раздел обернулся сложной дилеммой: с одной стороны, официальная риторика о территориальной целостности, с другой — опасения перед ростом национального самосознания азербайджанцев внутри Ирана.

В 1918 году, когда была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика (АДР), Баку попытался наладить отношения с Тегераном. Но Иран, воспринимая новое государство как потенциальную угрозу своему южному Азербайджану, долгое время отказывался признавать независимость АДР. Только в 1919 году дипломатическая миссия из Баку отправилась в Тегеран, чтобы начать процесс официального признания.

Однако судьба снова распорядилась иначе: в 1920 году советизация Азербайджана перечеркнула эти начинания. На долгие десятилетия граница между Северным и Южным Азербайджаном превратилась в глухой железный занавес, а отношения между Баку и Тегераном перешли в спящий режим. Только с распадом СССР в 1991 году взаимодействие возобновилось. Иран одним из первых признал независимость Азербайджана, но уже тогда было ясно: исторические противоречия, этнические факторы и геополитические амбиции сделают эти отношения не столь простыми, как того хотелось бы обеим сторонам.

Культурные и этнические связи между Азербайджаном и Ираном уходят вглубь веков, формируя сложную картину национального самосознания. В Иране проживает значительная азербайджанская диаспора — от 15 до 30 миллионов человек, что составляет примерно 16-35% населения страны. Это делает их второй по численности этнической группой после персов.

Ключевые регионы проживания азербайджанцев в Иране:

Провинции Западный и Восточный Азербайджан,

Ардебиль,

Зенджан,

Казвин,

Тегеран (значительная часть азербайджанцев сосредоточена в столице и её окрестностях).

Азербайджанцы Ирана сыграли ключевую роль в истории страны. Среди них были государственные деятели, реформаторы, предприниматели, военные и духовные лидеры. Один из ярких примеров — премьер-министр Мохаммад Мосаддык, известный своей борьбой за национализацию нефтяной промышленности. Другой культовый персонаж — Мирза Таги-хан, или Амира-Кабир, великий реформатор XIX века, изменивший облик Ирана.

Несмотря на эти достижения, официальный Тегеран всегда с осторожностью относился к росту национального самосознания азербайджанцев. Проблема языка остаётся одной из самых острых. Хотя в быту азербайджанский язык широко используется, на государственном уровне он остается в тени персидского. Вопрос преподавания азербайджанского языка в школах периодически всплывает, но власти Ирана реагируют на такие инициативы с настороженностью.

Однако национальная самобытность южных азербайджанцев живет и дышит в фольклоре, музыке, традициях. Мугам, ашугская поэзия, обычаи Новруза — всё это свидетельствует о том, что историческое разделение не смогло разрушить культурное единство.

Но история знает и моменты открытого противостояния. В 2006 году публикация карикатуры в иранской газете Iran, в которой азербайджанцы были изображены в унизительной форме, вызвала массовые протесты в Тебризе, Урмии, Ардебиле. Демонстрации закончились жесткими мерами со стороны властей. Этот эпизод стал тревожным сигналом для Тегерана, который осознал: азербайджанская идентичность в Иране — это не просто культурное наследие, а политическая реальность, способная перерасти в серьезное движение.

Несмотря на политические нюансы, экономика продолжает оставаться ключевым связующим звеном между Баку и Тегераном. В 2024 году торговый оборот между двумя странами достиг 580 миллионов долларов, увеличившись на 20%. За 11 месяцев того же года товарооборот составил 583,5 миллиона долларов, что на 33,5% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Одним из наиболее значимых направлений сотрудничества остается транспортная инфраструктура. Совместные проекты, такие как железная дорога Решт-Астара и мост через Астарачай, являются стратегическими звеньями коридора Север-Юг, превращая Азербайджан в важного игрока на евразийской транспортной арене.

Однако в этом сотрудничестве остаётся немало подводных камней. Иран традиционно воспринимает Азербайджан как часть своей сферы влияния, тогда как Баку давно доказал свою независимость и самостоятельную внешнеполитическую линию. Тесные связи Азербайджана с Турцией, а также его активная роль в регионе после Карабахской войны вызывают у Тегерана противоречивые чувства.

Отношения между Азербайджаном и Ираном — это бесконечное лавирование между прагматизмом и исторической памятью, между экономическими интересами и политическими разногласиями.

Баку демонстрирует взвешенный подход, используя свою геополитическую значимость в диалоге с Ираном. Тегеран же, несмотря на внутренние страхи, вынужден учитывать новую реальность: Азербайджан — это не просто сосед, это влиятельный региональный игрок, способный менять правила игры.

И главный вопрос остаётся открытым: будет ли эта сложная дипломатическая партия сыграна в духе взаимного уважения и сотрудничества, или же вековые противоречия продолжат диктовать повестку? История ещё не поставила в этом вопросе точку.

Несмотря на политические трения и геополитические противоречия, Азербайджан и Иран демонстрируют устойчивый рост экономического сотрудничества. В условиях меняющейся мировой конъюнктуры оба государства понимают, что экономика — это тот фундамент, который позволяет нивелировать идеологические разногласия и строить диалог на прагматичных принципах.

Последние годы стали периодом активного расширения двусторонней торговли, инвестиционных проектов и инфраструктурного взаимодействия. В 2024 году объем взаимной торговли достиг 580 миллионов долларов, что на 20% больше, чем годом ранее. Еще более впечатляющим стал рост товарооборота за 11 месяцев 2024 года, который составил 583,5 миллиона долларов — это на 33,5% превышает показатели аналогичного периода 2023 года. Эти цифры свидетельствуют о положительной динамике и устойчивости экономических связей, несмотря на внешние вызовы.

Основные экспортные позиции в торговле между двумя странами демонстрируют их взаимодополняемость.

Азербайджан экспортирует в Иран:

Нефтепродукты и химическую продукцию;

Электроэнергию;

Алюминий и металлы;

Продовольственные товары.

Иран экспортирует в Азербайджан:

Строительные материалы;

Фрукты, овощи и сельскохозяйственную продукцию;

Бытовую технику;

Автомобильные комплектующие.

Рост экономических связей обусловлен не только торговлей, но и крупными инфраструктурными и энергетическими проектами, в которых пересекаются стратегические интересы обеих стран.

Ключевые направления сотрудничества

1. Энергетика: стратегические проекты на реке Аракс

Азербайджан и Иран активно развивают сотрудничество в энергетическом секторе, особенно в области гидроэнергетики. Одним из важнейших проектов стало строительство Худаферинского гидроузла и гидроузла «Гыз-Галасы» на реке Аракс.

В мае 2024 года состоялась церемония ввода в эксплуатацию Худаферинского гидроузла и открытия гидроузла «Гыз-Галасы».

года состоялась церемония ввода в эксплуатацию Худаферинского гидроузла и открытия гидроузла «Гыз-Галасы». Эти объекты позволят улучшить орошение более 250 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Азербайджане и 150 тысяч гектаров в Иране.

сельскохозяйственных земель в Азербайджане и в Иране. Ожидаемая мощность производства электроэнергии составит 280 МВт , что обеспечит энергоснабжение приграничных районов.

, что обеспечит энергоснабжение приграничных районов. Управление гидроузлами осуществляется на основе межправительственного соглашения, что позволяет обеспечить прозрачность и контроль над распределением водных ресурсов.

Кроме того, обсуждается проект синхронизации энергосистем Азербайджана, Ирана и России, что создаст мощный энергетический коридор «Север-Юг». Эта инициатива может стать ключевым шагом в обеспечении энергетической безопасности региона.

2. Транспорт и инфраструктура: коридоры будущего

Одним из важнейших направлений сотрудничества между Азербайджаном и Ираном остается транспортная логистика и инфраструктурные проекты, определяющие региональную динамику движения грузов и капиталов.

Азербайджан и Иран являются активными участниками международного транспортного коридора «Север-Юг», соединяющего Индию, Иран, Азербайджан, Россию и Европу.

«Север-Юг», соединяющего Индию, Иран, Азербайджан, Россию и Европу. Железнодорожная линия Решт-Астара — важное звено этого маршрута, ожидает завершения в 2025 году .

— важное звено этого маршрута, ожидает завершения в . Автомобильный и железнодорожный мост через Астарачай, соединяющий пограничные города Астара (Азербайджан) и Астара (Иран), значительно сократит время перевозки грузов и снизит логистические издержки.

Но особый интерес вызывает проект коридора Восточный Зангезур – Нахчыван через Иран. Этот маршрут обеспечит:

Строительство автомобильного и железнодорожного сообщения через иранскую территорию,

через иранскую территорию, Связь Нахчывана с основной территорией Азербайджана в обход Армении,

в обход Армении, Новые перспективы для развития торговли и транзита между Центральной Азией, Кавказом и Ближним Востоком.

3. Сельское хозяйство: совместное развитие аграрного сектора

Сельское хозяйство остается одним из перспективных направлений сотрудничества. В 2024 году страны подписали новые соглашения, предусматривающие:

Создание совместных сельскохозяйственных зон в приграничных районах,

в приграничных районах, Экспорт азербайджанского зерна, хлопка и фруктов в Иран,

в Иран, Использование орошаемых земель, связанных с гидроузлом «Гыз-Галасы».

Развитие сельскохозяйственного партнерства особенно актуально в контексте глобальной продовольственной безопасности, когда стабильное снабжение аграрной продукцией приобретает стратегическое значение.

Экономическая динамика показывает, что обе страны нацелены на дальнейшее углубление сотрудничества. По прогнозам, к 2026 году товарооборот между Азербайджаном и Ираном может превысить 1 миллиард долларов, что станет новым рекордом в двусторонней торговле.

Несмотря на имеющиеся разногласия, экономические реалии диктуют необходимость прагматичного подхода, позволяющего использовать транзитный, энергетический и сельскохозяйственный потенциал обеих стран.

Политические вызовы и современные реалии

Однако нельзя игнорировать сложный политический контекст азербайджано-иранских отношений. Взаимодействие между двумя странами всегда балансировало между прагматическим сотрудничеством и скрытой конкуренцией.

В основе этих противоречий лежат:

Геополитические факторы – Азербайджан укрепляет партнерство с Турцией и Западом, что вызывает тревогу у Ирана.

– Азербайджан укрепляет партнерство с Турцией и Западом, что вызывает тревогу у Ирана. Исторические аспекты – присутствие многочисленного азербайджанского этноса в Иране и их национальное самосознание воспринимаются Тегераном как потенциальная угроза.

– присутствие многочисленного азербайджанского этноса в Иране и их национальное самосознание воспринимаются Тегераном как потенциальная угроза. Региональная безопасность – расхождения во взглядах на процессы в Южном Кавказе, роль Армении и отношения с глобальными игроками.

Иран традиционно рассматривает Азербайджан как важного, но сложного партнера, в то время как Баку придерживается взвешенной политики, стремясь использовать экономические рычаги для сохранения устойчивого диалога.

Экономические отношения между Азербайджаном и Ираном продолжают демонстрировать стабильный рост, несмотря на политические вызовы. Инфраструктурные проекты, энергетические инициативы и расширение торговли формируют мощный каркас двустороннего взаимодействия, который способствует укреплению региональной стабильности.

Вопрос в том, удастся ли Баку и Тегерану перевести экономическое сотрудничество в инструмент для политического диалога или же противоречия продолжат накладывать ограничения на их взаимодействие.

Но одно остается неизменным: экономические реалии диктуют необходимость продолжения партнерства, и, несмотря на все вызовы, Азербайджан и Иран остаются важными игроками, вынужденными находить точки соприкосновения ради своих национальных интересов.

Январь 2025 года стал очередным напоминанием о том, насколько хрупкими остаются дипломатические отношения между Азербайджаном и Ираном. Новый виток напряженности начался после того, как временный поверенный в делах Ирана в Баку был вызван в азербайджанский МИД в связи с оскорбительными заявлениями, прозвучавшими на официальном мероприятии в Ардебиле.

Контекст инцидента: мероприятие проходило в городе, где преобладает азербайджанское население, и один из иранских официальных лиц допустил высказывания, которые в Баку расценили как провокационные и недружественные.

Реакция Азербайджана: официальный протест и требование объяснений со стороны Тегерана. В Баку подчеркнули, что подобные заявления наносят ущерб двусторонним отношениям и могут иметь серьезные последствия.

Ответ Ирана: официальный Тегеран заявил, что не несет ответственности за сказанное, однако этот ответ не удовлетворил азербайджанскую сторону.

Этот дипломатический эпизод — не первый в истории напряженных отношений между Баку и Тегераном. Подобные инциденты происходят регулярно, создавая фон скрытого недоверия.

В 2022 году Азербайджан закрыл свое посольство в Тегеране после вооруженного нападения на дипмиссию , в результате которого погиб один из сотрудников. Этот трагический случай вызвал шок в Баку и привел к резкому ухудшению отношений.

Азербайджан закрыл свое посольство в Тегеране после , в результате которого погиб один из сотрудников. Этот трагический случай вызвал шок в Баку и привел к резкому ухудшению отношений. В 2023 году стороны обменивались дипломатическими демаршами , связанными с шпионскими скандалами и арестами иранских агентов в Азербайджане.

стороны обменивались , связанными с шпионскими скандалами и арестами В 2024 году напряженность вновь усилилась после того, как Тегеран открыто выразил недовольство развитием азербайджано-израильских связей, а также расширением стратегического партнерства Баку с Анкарой.

Каждый такой эпизод напоминает, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Ираном — это не история спокойного добрососедства, а постоянная игра на тонкой грани интересов.

Последние годы ознаменовались существенным сближением России и Ирана, что неизбежно влияет на баланс сил в регионе.

Факторы сближения Москвы и Тегерана:

Украинский кризис: Западные санкции сделали Россию и Иран естественными союзниками, объединенными общей стратегией противостояния давлению США и Европы.

Военное сотрудничество: Россия активно использует иранские беспилотники, а Тегеран, в свою очередь, заинтересован в приобретении российской военной техники.

Экономические связи: товарооборот между Россией и Ираном в 2024 году превысил 5 миллиардов долларов, а в планах – дальнейшее расширение сотрудничества в энергетике, транспорте и логистике.

Для Азербайджана этот альянс создает новые вызовы, поскольку усиливает влияние Ирана в регионе, делая его еще более напористым в своих внешнеполитических амбициях.

Один из ключевых стратегических проектов, в котором участвуют Азербайджан, Россия и Иран, — это международный транспортный коридор «Север-Юг», соединяющий Индию и Персидский залив с Европой через территорию Азербайджана и России.

Финансовые и логистические параметры проекта:

Общая стоимость – около 25 миллиардов долларов.

Длина маршрута – 7 200 км.

Грузопоток в 2024 году – 15 миллионов тонн.

Цель к 2030 году – увеличение грузопотока до 30 миллионов тонн.

Завершение строительства железнодорожной линии Решт-Астара запланировано на конец 2025 года.

Для Азербайджана этот проект — новый экономический горизонт, поскольку он делает страну важным логистическим узлом между Азией и Европой. Однако в долгосрочной перспективе участие России и Ирана в коридоре «Север-Юг» может усилить их влияние в регионе, создавая дополнительные вызовы для внешнеполитической независимости Баку.

Основной риск – Тегеран и Москва могут использовать проект как рычаг давления на Азербайджан, если их интересы начнут расходиться с азербайджанской внешнеполитической стратегией.

Отношения между Азербайджаном и Ираном остаются одним из самых сложных вызовов для Баку. Несмотря на стабильный рост экономического сотрудничества, дипломатическая напряженность, этнический фактор, шпионские скандалы и геополитические амбиции Тегерана регулярно обостряют ситуацию.

Азербайджан оказался перед сложным выбором: С одной стороны, экономическое партнерство с Ираном открывает новые возможности и расширяет региональное влияние Баку. С другой стороны, усиление российско-иранского альянса ставит под вопрос баланс сил на Южном Кавказе, требуя от Азербайджана осторожного маневрирования.

Главный вызов для Баку — сохранить внешнеполитическую автономию, не допуская давления со стороны более крупных региональных игроков.

История взаимоотношений Азербайджана и Ирана — это не просто дипломатия, а сложный узел из геополитики, истории, экономики и национальных интересов. Будущее этих отношений зависит от способности Баку и Тегерана находить компромиссы, не переступая через свои ключевые интересы в стремительно меняющемся геополитическом ландшафте.

Baku Network