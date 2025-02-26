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Руководящий состав министерства обороны Азербайджана посетил памятник "Крик матери" (ФОТО)

Политика Материалы 26 февраля 2025 12:39 (UTC +04:00)
Руководящий состав министерства обороны Азербайджана посетил памятник "Крик матери" (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - 26 февраля в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства посетили памятник "Крик матери".

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Минобороны, руководство министерства возложило цветы к памятнику, почтив память жертв трагедии.

Отметим, что сегодня 33-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения.

В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.

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Руководящий состав министерства обороны Азербайджана посетил памятник "Крик матери" (ФОТО)
Руководящий состав министерства обороны Азербайджана посетил памятник "Крик матери" (ФОТО)
Руководящий состав министерства обороны Азербайджана посетил памятник "Крик матери" (ФОТО)
Руководящий состав министерства обороны Азербайджана посетил памятник "Крик матери" (ФОТО)
Руководящий состав министерства обороны Азербайджана посетил памятник "Крик матери" (ФОТО)
Руководящий состав министерства обороны Азербайджана посетил памятник "Крик матери" (ФОТО)
Руководящий состав министерства обороны Азербайджана посетил памятник "Крик матери" (ФОТО)
Руководящий состав министерства обороны Азербайджана посетил памятник "Крик матери" (ФОТО)
Руководящий состав министерства обороны Азербайджана посетил памятник "Крик матери" (ФОТО)
Руководящий состав министерства обороны Азербайджана посетил памятник "Крик матери" (ФОТО)
Руководящий состав министерства обороны Азербайджана посетил памятник "Крик матери" (ФОТО)
Руководящий состав министерства обороны Азербайджана посетил памятник "Крик матери" (ФОТО)
Руководящий состав министерства обороны Азербайджана посетил памятник "Крик матери" (ФОТО)
Руководящий состав министерства обороны Азербайджана посетил памятник "Крик матери" (ФОТО)
Руководящий состав министерства обороны Азербайджана посетил памятник "Крик матери" (ФОТО)
Руководящий состав министерства обороны Азербайджана посетил памятник "Крик матери" (ФОТО)
Руководящий состав министерства обороны Азербайджана посетил памятник "Крик матери" (ФОТО)
Руководящий состав министерства обороны Азербайджана посетил памятник "Крик матери" (ФОТО)
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