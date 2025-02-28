Утверждения о "жестоком обращении" с армянскими заключенными являются ложью - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Утверждения о "жестоком обращении" с армянскими заключенными являются ложью.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на необоснованное заявление МИД Армении.

"Осуществлялись регулярные визиты представителей Международного комитета Красного Креста к ним, телефонная и видеосвязь с членами их семей, в последний раз такая встреча была организована в феврале. Хорошо известно, что Азербайджан в качестве гуманитарного жеста, а также в соответствии с международными гуманитарными обязательствами, освободил и репатриировал более 200 армян, имевших статус военнопленных или задержанных лиц после войны 2020 года.

Тем не менее после того, как они были возвращены Азербайджаном Армении, некоторые из этих лиц были арестованы и допрошены армянскими властями. Мы хотели бы напомнить МИД Армении, что Азербайджан также сделал большой жест, позволив более 10 тысячам членов незаконных армянских вооруженных формирований сложить оружие и покинуть территории Азербайджана после проведенных антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе в 2023 году",- сказал А.Гаджизаде.

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