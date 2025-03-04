Арзу Алиева приняла участие в ифтаре вместе с матерями шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 марта при поддержке Фонда Гейдара Алиева в честь священного месяца Рамазан был организован ифтар.

Как сообщает Trend, в ифтаре приняла участие Арзу Алиева. На мероприятие были приглашены родители шехидов из различных регионов страны, участники войны и представители общественности. Были прочитаны аяты из священного Корана, вознесены молитвы за упокой души героических сынов Отечества, павших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Выступившие на ифтаре подчеркнули, что под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева сыны Родины проявили героизм во имя благополучия и стабильности народа и государства. В ходе выступлений также была выражена благодарность за заботу государства о семьях шехидов и участниках войны, а нынешний ифтар был назван ярким примером этой поддержки.

Проведенное при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры очередное мероприятие в рамках проекта «Мой сын – герой» группы Fire Land Group совпало с празднованием 8 Марта – Международного женского дня, в связи с чем матерям шехидов были вручены подарки.

Затем известные деятели искусства поздравили матерей шехидов своими выступлениями.

Отметим, что проекты «Мой отец – герой» и «Мой сын – герой» реализуются уже на протяжении пяти лет. В рамках этих проектов в различных регионах Азербайджана регулярно проводятся мероприятия с участием семей шехидов.