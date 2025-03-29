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Первая леди Узбекистана поздравила Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с праздником Новруз

Политика Материалы 29 марта 2025 18:58 (UTC +04:00)
Первая леди Узбекистана поздравила Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с праздником Новруз

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/ Trend/ - Первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёева поздравила Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с праздником Новруз.

Как сообщает в субботу Trend, в поздравительном письме говорится:

«Уважаемая Мехрибан ханым.
Сердечно поздравляю Вас с праздником Новруз, являющимся уникальным олицетворением пробуждения и обновления природы, тысячелетних традиций и добрых обычаев наших народов.

В восточный Новый год желаю Вам и членам Вашей семьи счастья, успехов и прекрасного настроения. Желаю Вашей родной стране благополучия, процветания и мира.»

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