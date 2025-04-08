МИД Азербайджана разместил публикацию в связи с 33-й годовщиной Агдабанской резни

БАКУ /Trend/ - В аккаунтах министерства иностранных дел Азербайджанской Республики в социальных сетях опубликован пост, посвященный 33-й годовщине Агдабанской резни - одного из самых страшных преступлений, совершенных Арменией против азербайджанского народа, сообщает во вторник Trend.

"Прошло 33 года со дня Агдабанской резни - одного из самых страшных преступлений, совершенных Арменией против азербайджанцев.

В 1992 году село Агдабан, состоящее из 130 домов, было полностью разрушено армянскими вооруженными формированиями, 779 жителей села подверглись пыткам, а 67 человек были жестоко убиты.

С глубокой скорбью чтим светлую память жертв Агдабанской трагедии, которая стала ещё одним проявлением преступной политики Армении и ее пособников против азербайджанского народа.

Allah rəhmət eləsin!",- отмечается в публикации ведомства.

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