Восстановление освобожденных территорий - важный этап в укреплении глобального влияния Азербайджана - представитель Дохийского института

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Восстановление освобожденных территорий является важным этапом в укреплении глобального влияния Азербайджана.

Об этом Trend сказал профессор по вопросам безопасности и военных исследований Омар Ашур, представляющий Дохийский институт для аспирантов и Университет Экстера в кулуарах 7-го Политического форума Университета АДА в городе Ханкенди.

Ашур отметил, что для него большая честь находиться в Азербайджане, особенно на освобожденных и восстановленных территориях. Он подчеркнул важность продвижения страны и восстановления этих регионов, заявив, что это значительный шаг вперед в плане развития Азербайджана и его глобального влияния.

Профессор также поделился своими ожиданиями от форума. «Моя цель — поделиться своими знаниями о Глобальном юге и безопасности в регионе, включая Кавказ, Ближний Восток и Восточную Европу», — отметил он. Ашур пояснил, что в своей академической работе он специализируется на вопросах обороны малых государств, помогая этим странам защищать свои интересы в условиях глобальных угроз.

Он также отметил важность консультативной роли в восстановлении освобожденных территорий и помощи в разработке политических и академических решений для укрепления безопасности в регионе. Омар Ашур выразил готовность поддержать Азербайджан в этих усилиях и помочь развивать потенциал региона, используя свой опыт.