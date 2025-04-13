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Председатель Сената парламента Румынии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Политика Материалы 13 апреля 2025 05:37 (UTC +04:00)
Председатель Сената парламента Румынии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 13 апреля исполняющий обязанности председателя Сената парламента Румынии Мирча Абрудя прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в международном аэропорту имени Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги обеих стран, румынскую парламентскую делегацию встречали руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Румынией Азай Гулиев, посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов, посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре и другие официальные лица.

В рамках визита Мирча Абрудя проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана и обменяет мнениями о дальнейшем развитии наших двусторонних отношений.

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