На капитальный ремонт автодороги Сархадабад–Алиабад–Захметабад–Солтанкенд Джалилабадского района выделено 1,5 миллиона манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - В целях капитального ремонта автомобильной дороги Сархадабад-Алиабад-Захметабад-Солтанкенд, соединяющей 9 населенных пунктов с населением семь тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.19.21 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 10 января 2025 года номер 445, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется первоначально 1,5 миллиона (один миллион пятьсот тысяч) манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим соответствующее Распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

Министерство экономики Азербайджанской Республики должно предусмотреть в разделе расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год финансовые средства для продолжения капитального ремонта автомобильной дороги, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.