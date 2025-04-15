Член парламента Узбекистана о важности сотрудничества по вопросам безопасности между тюркскими странами

БАКУ /Trend/ - Важно поддерживать регулярный диалог по политическим и вопросам безопасности в рамках межпарламентского сотрудничества тюркских стран.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель комитета по вопросам обороны и безопасности Сената Олий Мажлиса Узбекистана Кутбидин Бурханов в ходе второго заседания председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов стран-членов Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА).

"С учетом сложной и многополярной международной обстановки особенно важно, чтобы комитеты парламентов тюркских государств углубляли региональное сотрудничество для совместной борьбы с глобальными угрозами, такими как терроризм, экстремизм, наркотрафик и кибербезопасность",- сказал он.

По его словам, Узбекистан уже принял целый ряд стратегических мер для обеспечения национальной безопасности.

"Одной из ключевых инициатив стало принятие в 2023 году стратегии "Узбекистан-2030", в которой обозначены приоритеты: защита национальной безопасности и территориальной целостности, поддержание мира и согласия в обществе, укрепление оборонного потенциала страны, развитие вооружённых сил и внедрение цифровых технологий", - сказал Бурханов.

По его словам, на базе этой стратегии Узбекистан уделяет повышенное внимание развитию военно-научного и промышленного потенциала, улучшению боевой готовности армии, оснащению современным вооружением, технологиями и подготовке кадров.