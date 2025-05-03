В Баку прошла панельная дискуссия "Единство в языке, мысли, деле: будущее тюркского мира" (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - В Баку по случаю 3 мая - Дня тюркизма прошла панельная дискуссия под названием "Единство в языке, мысли, деле: будущее тюркского мира".

Как сообщает в субботу Trend, мероприятие прошло в Центре Гейдара Алиева при организационной поддержке Управления коммуникаций Администрации Президента Турции.

В панельной дискуссии приняли участие представители Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Венгрии, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра.

Открывая мероприятие вступительным словом, посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн сказал, что панельная дискуссия очень важна для обсуждения стратегических основ нашего общего будущего: "Тюркские государства работают над достижением общих целей. Мы хотим создать регион, олицетворяющий мир, а не конфликт, и мы работаем над поиском общих решений глобальных проблем. Тюркский мир должен стать более эффективным в системе международных отношений".

Исполнительный директор Агентства по государственной поддержке неправительственных организаций Айгюн Алиева подчеркнула, что в конце 2025 года планируется проведение международного мероприятия на тему «Роль гражданского общества в единстве тюркского мира» с участием казахстано-азербайджанских НПО и НПО, представленных в Организации тюркских государств. "Благодаря совместным усилиям тюркских государств будут реализованы проекты, которые изменят геополитический ландшафт не только Южного Кавказа, но и более широкого региона, а мир, безопасность, справедливость и процветание в регионе будут еще больше укреплены", - сказала она.

Далее выступили с докладами по теме член правления Совета печати Азербайджана Акиф Аширлы, помощник директора Казахской Тюркской академии Асхат Кесикбаев, депутат Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Дастанбек Джумабеков, заведующий отделом анализа и мониторинга реформ в сфере внешней политики и безопасности Центра стратегии развития Узбекистана Фаррух Хакимов, советник Президента ТРСК Гекхан Гюлер и исполнительный директор представительства ОТГ в Венгрии Балаж Хендрих.