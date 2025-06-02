Обсуждены азербайджано-турецкие отношения на фоне новых геополитических реалий (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - 2 июня в Центре анализа международных отношений (ЦАМО) был организован круглый стол на тему «Угрозы и возможности, создаваемые новыми геополитическими реалиями для турецко-азербайджанских отношений».

Как сообщает в понедельник Trend, за круглым столом, в котором приняли участие известные аналитики из Азербайджана и Турции, было проанализировано влияние последних процессов на Южном Кавказе и в Евразийском регионе на отношения между двумя странами с различных аспектов.

Выступивший с приветственной речью председатель правления ЦАМО, посол Фарид Шафиев отметил, что концептуальная основа азербайджано-турецких отношений была заложена в 1990-х годах и эти отношения успешно развиваются на протяжении 30 лет: «Между двумя странами нет никаких проблем. В то же время, мы наблюдаем определенные провокационные шаги в международных медиа, особенно в социальных сетях, направленные на подрыв наших отношений на высоком уровне. Для предотвращения этих нежелательных ситуаций аналитики обеих стран должны совместно осуществлять эффективные меры».

Выступивший на первой панели, модератором которой выступил член правления ЦАМО Джавид Велиев, преподаватель Университета Бурдур Мехмет Акиф Эрсой, обозреватель внешней политики, доцент Эсма Оздашлы проанализировала возможности и вызовы, созданные новым геополитическим порядком, сформировавшимся после 2020 года в отношениях между Азербайджаном и Турцией. По ее словам, отношения между двумя странами отличаются от традиционных межгосударственных отношений, основанных исключительно на интересах, наше сотрудничество основано на братстве и дружбе. Она подчеркнула растущую важность сотрудничества, особенно в сферах энергетической безопасности и транспортных коридоров.

Преподаватель Анкарского научного университета, доктор Дамла Ташкын коснулась важности оптимизации азербайджано-турецкого альянса на фоне торговых войн и геополитических потрясений. Она также обратила внимание на важную роль лидерской дипломатии в углублении сотрудничества между двумя странами в 2021-2025 годах.

Преподаватель Университета Хаджи Байрам Вели в Анкаре и председатель Центра кризисных и политических исследований Анкары (ANKASAM), профессор Мехмет Сейфеттин Эрол коснулся важности линии Баку-Анкара с точки зрения региональной и глобальной стабильности. Он рассказал об оживлении отношений между Турцией и Центральной Азией после победы в Карабахе и о том, как это сотрудничество создает как возможности, так и потенциальные риски.

Преподаватель Университета Хаджи Байрам Вели в Анкаре, обозреватель по вопросам внешней политики, доцент Левент Эрсин Оралли в своем выступлении проанализировал отношение Турции к проблеме Западного Азербайджана. По его словам, в Турции необходимо организовать семинары на эту тему, провести соответствующую работу в научной литературе, а также перевести литературу на азербайджанском языке на турецкий язык и осветить ее в СМИ.

Проректор по вопросам стратегического развития Азербайджанского университета туризма и менеджмента Араз Асланлы подчеркнул, что взаимное доверие и стратегическая синхронизация между Азербайджаном и Турцией оказывают непосредственное влияние на все процессы в регионе, что является общей точкой представленных выступлений.

В ходе второй панельной дискуссии обсуждались региональный баланс сил, новые дипломатические инициативы и отношения с глобальными акторами.

Директор Института Ближнего Востока и Центральной Азии TEPAV-Турецкой организации исследований экономической политики Хильми Демир выступил с обширной презентацией о группах, стремящихся подорвать двусторонние отношения, и причинах, которые их преследуют.

Преподаватель Университета имени Неджмеддина Эрбакана, политический обозреватель Гекхан Чынкара дал оценку отношениям между Азербайджаном, Ираном и Турцией, обратив внимание на стратегические интересы Ирана на Южном Кавказе и положение линии Баку-Анкара в этом контексте.

В своем выступлении заместитель председателя Института стратегической мысли Альпер Тан вспомнил поворотные моменты в турецко-американских отношениях в эпоху Дональда Трампа. Он проанализировал косвенное влияние отношений Вашингтона и Анкары на азербайджано-турецкое сотрудничество.

Эксперт Центра евразийских исследований, главный редактор журнала «Армянские исследования» Тугче Теджимер сделала прогнозы о возможных сценариях конкуренции премьер-министра Никола Пашиняна и оппозиции во внутренней политике Армении. Она проанализировала влияние этой конкуренции на процесс нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном.

Заведующий департаментом политических наук и философии Университета Хазар Орхан Велиев подчеркнул, что на фоне меняющейся системы международных отношений Азербайджан и Турция могут защитить свои национальные интересы только посредством взаимной стратегической поддержки, в этой связи особое значение приобретают дипломатическая координация, сотрудничество в сфере безопасности и региональные инициативы.

В заключение участники круглого стола констатировали, что азербайджано-турецкие отношения являются образцом союзничества, основанного на общей национальной идентичности, исторических связях и культурных факторах, а также реальных интересах безопасности и экономики. Текущие геополитические изменения требуют дальнейшего укрепления этой модели и ее ориентации на новые направления.

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