AS Group İnvestment поминает Ходжалинскую трагедию интеллектуально-патриотическим соревнованием «Возвращение на Родину» (ФОТО)

Компания AS Group İnvestment в связи годовщиной Ходжалинского геноцида проводит в бакинских школах интеллектуально-патриотические соревнования. В соревнованиях под названием «Возвращение на Родину» участвуют ученики четырех школ.

По условиям соревнований команды двигаются по административной карте из разных точек Азербайджана в направлении Ходжалы. Команда, правильно ответившая на вопрос по истории и географии Азербайджана, двигается вперед и команда, продвигаясь, шаг за шагом, первая достигшая Ходжалы становится победителем.

Основной целью этого интеллектуального соревнования, проводящегося между учениками 8-9 классов Лицея имени академика Зарифы Алиевой, Гуманитарного лицея, Лицея юных талантов БГУ и школы № 6 является поддержка повышения патриотического духа среди подростков и просветительство.

Первая часть соревнований проводится между внутренними командами школ, и команда-победитель получает право участвовать в финале. 19-21 февраля в вышеназванных школах были проведены отборочные туры интеллектуально-патриотической игры «Возвращение на Родину». Команды-победители получили путевки в финал, который пройдет в годовщину Ходжалинской трагедии - 26 февраля 2018 года в Центральной библиотеке Национальной академии наук Азербайджана.

Команды, соревнующиеся в финале, в соответствии с занятыми местами получат подарочные сертификаты на разные суммы от книжных магазинов.

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