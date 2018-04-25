В Азербайджане планируетя учредить стипедию имени Акифа Ализаде

БАКУ /Trend/ - Студентам Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности планируется выплачивать стипендию имени президента Национальной академии наук академика Акифа Ализаде.

Об этом в среду сказал ректор университета Мустафа Бабанлы во время вручения президенту НАНА Акифу Ализаде диплома почетного профессора университета.

Министр образования Джейхун Байрамов отметил, что Ализаде играет важную роль в развитии науки, а также геологии и геофизики и в формировании и развитии молодых кадров как ученых.

Байрамов отметил большие заслуги Ализаде в открытии месторождений нефти и газа, полиметаллов и руд, неметаллических полезных ископаемых и добавил, что пройденный им славный путь - пример для каждого студента и молодого ученого.

Президент НАНА одной из предстоящих задач назвал формирование высокоинтеллектуальной молодежи. Также Ализаде подчеркнул, что с чувством удовлетворения наблюдает за повышением качества образования в университете и рад успехам высшего учебного заведения, в котором учился.

Затем Мустафа Бабанлы вручил Акифу Ализаде диплом почетного профессора Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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