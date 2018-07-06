Метрополитен работает над дополнительным источником энергии для удовлетворения временных потребностей

6 июля 2018 08:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Бакинский метрополитен» начал работу по обеспечению резервного электропитания метро, ​​особенно в случае возникновения чрезвычайной ситуации на станциях.

Как сообщил Trend глава пресс-службы организации Бахтияр Мамедов, предложения и меры, которые будут приняты по данному вопросу, будут обсуждаться с руководством и специалистами соответствующих государственных органов страны и столицы, в том числе и энергетического сектора. Разработка общей концепции дальнейшей работы будет вестись на основе обмена мнениями, обсуждения и предложений со стороны рабочей группы.

«В соответствии с перспективной схемой развития Бакинского метрополитена, эти вопросы были учтены при строительстве новых линий. В настоящее время, наряду со строительством 3-й станции фиолетовой линии, ведется строительство дизель-генераторной установки мощностью 16 МВА. Эта генераторная станция будет обеспечивать вывод поездов из тоннелей, аварийное освещение станций, тоннелей и вагонов, их вентиляцию, работу эскалаторов, лифтов и прицепов, все водоотводные сооружения и тд. Иными словами, новая генераторная станция обеспечит минимальную потребность в электроэнергии необходимую для функционирования инфраструктуры первых трех станций новой линии.

В будущем, все новые линии будут построены по такому же принципу и будут обеспечены резервным источниками энергии.»

Представитель учреждения отметил, что в советский период во время чрезвычайных ситуаций, а так же во время отключения подачи электричества, для вывода поездов из тоннеля не был предусмотрен аварийный источник электроэнергии. Освещение тоннелей и станций Бакинского метрополитена обеспечивается посредством установленных аккумуляторов в подстанциях метро:

"ЗАО «Бакинский метрополитен» уже начал работу в данном направлении, принимая во внимание все требования и предложения".

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