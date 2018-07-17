В одном из районов Баку завтра не будет газа

БАКУ /Trend/ - На большей территории Хатаинского района Баку завтра не будет газа.

Как говорится в сообщении ПО "Азеригаз", 18 июля с 09:00 утра в Хатаинском районе на части территорий проспектов Гянджа, Бабек, улиц С. Ширвани, Сараево, М.Хади, И. Зульфугарова, Садыгджана, Х.Мамедова, поселка Ахмедлы и в окрестности до завершения ремонтных работ будут перебои в подаче газа.

Перебои в подаче газа будут связаны с заменой задвижки и двух газовых регуляторов на газовых линиях, расположенных на улице С. Мехмандарова, 66, и подключением к сети новых газовых линий диаметром 159 миллиметров на улице 5-ый Резервуар проспекта Бабек.