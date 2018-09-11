В Азербайджане выросло число парков отдыха

11 сентября 2018 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выросло число парков.

Как говорится в сообщении Государственного комитета по статистике, если в 2003 году в Азербайджане было 210 парков культуры и отдыха, то на 2017 год их число выросло до 348.

Также отмечается, что на сегодня в Азербайджане действует один зоопарк, который в 2003 году посетили 64 тысячи человек, а в 2017 году - уже 117 тысяч человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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