В Азербайджане обнародован прогноз на выходные дни

21 сентября 2018 19:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародован прогноз на выходные дни.

Как говорится в пятницу в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в регионе Большого и Малого Кавказа ожидается нестабильная погода, возможны грозовые дожди. Температура воздуха в предгорных районах составит 23-28 градусов тепла, в горных районах - 14-18 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринской зоне временами возможны дожди, ветер восточный. Максимальная температура воздуха составит 24-29, в горных районах - 15-20 градусов тепла.

В низменных районах ожидаются грозовые дожди, днем 23 сентября будет преимущественно без осадков. Будет преобладать восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 25-30 градусов тепла.

В Нахчыванской АР местами ожидаются грозовые дожди, днем 23 сентября будет преимущественно без осадков, ветер умеренный восточный. Максимальная температура воздуха составит 25-30 градусов тепла.

В Баку днем 22 сентября, ночью и утром 23 сентября местами ожидаются дожди, ветер умеренный юго-восточный. Максимальная температура воздуха составит 24-28 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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