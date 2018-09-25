Все регулярные автобусные маршруты в Баку будут выставлены на конкурс

БАКУ /Trend/ - В Баку регулярные автобусные маршруты №№ 3, 4, 15, 65, 149, 164 и 195 выставляются на конкурс, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном во вторник.

Как говорится в сообщении, на конкурс планируется выставить все регулярные маршрутные линии, действующие в административной зоне Баку.

Желающие принять участие в конкурсе могут обратиться в БТА по адресу: пр. Зии Буньятова, 111.

Контактное лицо - Эльвин Гасанов, тел. 404-79-45 (внутр. 2248)

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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