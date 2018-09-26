В Азербайджане более 1,5 тыс учителей были приняты на работу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы результаты электронного размещения по третьему туру приема учителей на работу в общеобразовательные учреждения по срочному договору на 2018/2019 учебный год. Эта информация отправлена в личную страницу кандидатов.
Об этом говорится в среду в сообщении министерства образования Азербайджана.
В ходе электронного размещения 1582 кандидата были приняты на работу.
Принятые на работу учителя до 27 сентября должны представить необходимые документы в территориальный центр финансовых расчетов.
Очередной тур планируется провести в октябре.
(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)
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