В Азербайджане более 1,5 тыс учителей были приняты на работу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы результаты электронного размещения по третьему туру приема учителей на работу в общеобразовательные учреждения по срочному договору на 2018/2019 учебный год. Эта информация отправлена в личную страницу кандидатов.

Об этом говорится в среду в сообщении министерства образования Азербайджана.

В ходе электронного размещения 1582 кандидата были приняты на работу.

Принятые на работу учителя до 27 сентября должны представить необходимые документы в территориальный центр финансовых расчетов.

Очередной тур планируется провести в октябре.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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