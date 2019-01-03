После пожара в бакинском общежитии семьям вынужденных переселенцев предоставлено жилье (ФОТО)

3 января 2019 17:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате пожара ночью третьего января в общежитии, где проживали вынужденные переселенцы, в Хатаинском районе Баку пришла в непригодное состояние жилая площадь, где временно проживали 18 семей вынужденных переселенцев.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана, на месте происшествия побывали вице-премьер Али Ахмедов, председатель Госкомитета Ровшан Рзаев, временно исполняющий обязанности главы Исполнительной власти Хатаинского района Рафиг Гулуев, ответственные сотрудники Госкомитета и исполнительной власти района. Ими совместно были приняты соответствующие меры для решения возникшей проблемы.

После пожара на место происшествия прибыла комиссия, созданная Госкомитетом. 18 семей вынужденных переселенцев уже обеспечены временным жильем, в котором они будут проживать до тех пор, пока государство не обеспечит их квартирами.

В настоящее время специалисты МЧС выясняют причины пожара, после чего будет вынесено итоговое заключение. На основании заключения будут предприняты соответствующие правовые шаги.

Напомним, что третьего января в здании общежития, где проживали вынужденные переселенцы, в Хатаинском районе Баку сгорели кровельная дранка на площади 500 квадратных метров и горючие конструкции клуба на площади 190 квадратных метров. Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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