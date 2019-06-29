Агентство по развитию МСБ начнет сотрудничать с Ассоциацией МСП Швейцарии (ФОТО)

29 июня 2019 11:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Берне состоялось восьмое заседание совместной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и Федеральным советом Швейцарской Конфедерации. В рамках этого заседания между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (Агентство по развитию МСБ) и Ассоциацией малых и средних предпринимателей Швейцарии был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества.

Как сообщает в субботу Trend , документ подписали председатель правления Агентство по развитию МСБ Орхан Мамедов и президент Ассоциации малых и средних предпринимателей Швейцарии Джозеф Розенфлю.

Меморандум подразумевает взаимный обмен информацией в сферах торговли, инвестиций, экономического сотрудничества и малого и среднего бизнеса, а также обмен опытом и проведение совместных мероприятий для развития сферы МСБ.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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