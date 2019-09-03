В одном из районов Баку обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)

3 сентября 2019 12:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Наримановском районе Баку на улицах общей протяженностью шесть километров создается современная дорожная инфраструктура, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Завершаются работы по созданию современной дорожной инфраструктуры на ул. Моллы Джумы, части улиц Гасана Алиева и Юсифа Везира Чеменземинли, а также на промежуточных дорогах, соединяющих улицы Моллы Джумы и Ахмеда Раджабли.

В рамках проекта проводятся работы по созданию новой системы освещения вдоль дорог. Кроме того, создаются специальные места для парковки и «карманы» для автобусных остановок.

Работы по реконструкции проводятся согласно графику и завершатся в ближайшие дни.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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  • В одном из районов Баку обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Баку обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Баку обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Баку обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Баку обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Баку обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Баку обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Баку обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Баку обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Баку обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Баку обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Баку обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Баку обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Баку обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Баку обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Баку обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Баку обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Баку обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Баку обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Баку обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Баку обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
  • В одном из районов Баку обновляется дорожная инфраструктура (ФОТО)
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