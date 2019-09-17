Применение льгот в сфере кинематографии может стать толчком для развития этой сферы - Рафаэль Гусейнов

17 сентября 2019 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Применение льгот в сфере кинематографии может стать толчком для развития этой сферы.

Об этом, выступая на заседании азербайджанского парламентского комитета по культуре, сказал глава комитета Рафаэль Гусейнов, сообщает во вторник Trend.

"Мы обратились в связи с этим в соответствующие государственные органы", - сказал он.

Он добавил, что законопроект «О кинематографии» готов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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