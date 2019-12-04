В Баку избран председатель ОЭС

4 декабря 2019 12:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов был избран председателем ОЭС, в рамках шестого заседания министров сельского хозяйства государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), передает Trend с мероприятия.

Также на мероприятии была принята Бакинская декларация по сельскому хозяйству и Отчет 6-го совещания министров сельского хозяйства ОЭС, подготовленный на пятом заседании экспертов высокого уровня.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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