В Баку избран председатель ОЭС

БАКУ/Trend/ - Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов был избран председателем ОЭС, в рамках шестого заседания министров сельского хозяйства государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), передает Trend с мероприятия.

Также на мероприятии была принята Бакинская декларация по сельскому хозяйству и Отчет 6-го совещания министров сельского хозяйства ОЭС, подготовленный на пятом заседании экспертов высокого уровня.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.