В Баку обнаружены тонны поддельного сливочного масла "Белорусская корова" (ФОТО)

16 января 2020 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ходе проверки, осуществленной сотрудниками Агентства пищевой безопасности (АПБ) в филиалах ООО "Бизим Маркет", зарегистрированного по адресу город Баку, Хатаинской район, улица Худу Мамедова, дом 1С, обнаружено свыше 12 тонн поддельного сливочного масла.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство, было установлено, что в указанных магазинах продается поддельное сливочное масло торговой марки "Белорусская корова". В ходе расследований было обнаружено, что штрих код продукции подделан и относится к сливочному маслу торговой марки "Белая корова", импортируемой в страну ООО Foodini.

На упаковке масла "Белорусская корова" отмечено, что производителем товара является ОАО "Лунинец". Но в письме, направленном Лунинецким молочным заводом, сказано, что они производит масло под данной торговой маркой.

Было установлено, что сертификат пищевой безопасности, выданный ООО "Бизим маркет" ООО SN Qida Təchizat на указанное сливочное масло неизвестного происхождения под торговой маркой "Белорусская корова", был сфальсифицирован.

В ходе лабораторных анализов образцов, взятых с масла, было установлено, что соотношение массовой доли жирных кислот не соответствует требованиям нормативных документов, факт фальсификации продукции был полностью подтвержден.

Для дачи правовой оценки в рамках законодательства, собранные по факту материалы были отправлены в органы прокуратуры. Было вынесено решение о приостановлении и запрете на продажу 12 575 килограммов продукции, обнаруженной в 14 филиалах "Бизим Маркет".

АПБ и в дальнейшем продолжит систематические меры, направленные на защиту здоровья населения и обеспечения его безопасными пищевыми продуктами, а для пресечения случаев, нарушающих права потребителей, будут приняты самые жесткие меры.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В Баку обнаружены тонны поддельного сливочного масла "Белорусская корова" (ФОТО)
  • В Баку обнаружены тонны поддельного сливочного масла "Белорусская корова" (ФОТО)
  • В Баку обнаружены тонны поддельного сливочного масла "Белорусская корова" (ФОТО)
  • В Баку обнаружены тонны поддельного сливочного масла "Белорусская корова" (ФОТО)
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