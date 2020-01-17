В Азербайджане будут созданы мобильные лаборатории биобезопасности

17 января 2020 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будут созданы новые мобильные лаборатории биобезопасности третьего уровня.

Как передает в пятницу Trend, об этом на отчетной конференции по итогам 2019 года сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Гошгар Тахмазли. По его словам, с целью ускорения процесса экспорта в Хачмазском районе создана фитосанитарная лаборатория, в которой осуществляется карантинная экспертиза и физико-химические обследования растений.

Председатель АПБ сообщил, что для ускорения процесса импорта аналогичная лаборатория создана на рынке "Мейвели". Также, в Центральной фитосанитарной лаборатории началось применение молекулярных методов для установления фитопатологических организмов в продукции растениеводства, а при Аналитическом центре экспертизы создана Лаборатория комплексных исследований.

Председатель АПБ сообщил, что для быстрого реагирования на кризисные ситуации в стране, Институт пищевой безопасности создал полевую мобильную лабораторию биобезопасности третьего уровня, на следующем этапе планируется создание еще трех таких лабораторий.

"В Шамахинской региональной опытной лаборатории, где завершились ремонтно-строительные работы, будут проводиться исследования по показателям качества и безопасности почвы, оросительной и дренажной воды. Учитывая, что Шекинский и Загатальский районы находятся в той же географической территории, с целью осуществления обследований по токсикологическим показателям и карантинной экспертизе фундука, профиль лаборатории был изменен. При поддержке Всемирного банка начата подготовка лабораторий к национальной и международной аккредитациям, четыре лаборатории уже прошли национальную аккредитацию. В 2020 будет обеспечено прохождение международной аккредитации тремя лабораториями. В соответствии с международными требованиями и методикой проведено 11 научных исследований. Из них шесть - в сфере охраны здоровья растений, два - оценки рисков, три - охраны здоровья животных", - сказал Гошгар Тахмазли.

Он добавил, что в 17 563 образцах, представленных в лаборатории Института пищевой безопасности, были обнаружены несоответствия.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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