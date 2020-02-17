Минобразования Азербайджана объявило тендер на печать учебников и учебных документов

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана объявило открытый тендер на печать учебников и учебных документов.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, тендер объявлен на полиграфическую работу в связи с учебниками по гуманитарным предметам (с тиражом в 1 762 619 экземпляров в 87 наименованиях), по техническим предметам (с тиражом в 2 092 604 экземпляра в 65 наименованиях), по общественным предметам (с тиражом в 2 286 130 экземпляров в 76 наименованиях), по предметам естественных наук (с тиражом в 632 221 экземпляр в 30 наименованиях), учебников профессиональных специальностей (с тиражом в 185 699 экземпляров в 96 наименованиях), методических пособий для учителей в комплекте учебников (с тиражом в 321 040 экземпляров в 79 наименованиях), бланков учебных документов по государственному образцу и школьных документов (с тиражом в 772 940 экземпляров в 59 наименованиях).

Тендерные предложения должны быть представлены до второго апреля посредством интернет-портала. Пакеты предложений будут вскрыты третьего апреля.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)