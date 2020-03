Компания Bestcomp Group стала победителем в тендерах Всемирного Банка за рубежом

Bestcomp Group, ведущая ИТ компания в секторе информационных технологий Азербайджана, стала победителем в тендерах Всемирного Банка в рамках проекта «Управление государственными финансами, проект модернизации – 2» для Министерства финансов Таджикистана общей стоимостью в 4,59 миллиона долларов США, предусматривающих создание резервного центра обработки данных, отвечающего требованиям Uptime Institute TIER III и установку соответствующей ИТ-инфраструктуры.

В первой половине марта текущего года завершилось подписание соответствующего договора между Министерством финансов Таджикистана и Bestcomp Group .

Председатель наблюдательного совета группы компаний Bestcomp Group Рауф Гасанов назвал это знаменательным событием для сектора ИКТ в Азербайджане и отдельно подчеркнул, что крупные проекты в области ИКТ, инфраструктуры и цифровой трансформации, проводимые в последние годы в Азербайджане, способствовали повышению технической квалификации и ,соответственно, укреплению профессиональных позиций азербайджанских ИТ компаний за рубежом. Далее Р.Гасанов отметил, что в последние годы Bestcomp Group добился больших успехов в проектировании и создании центров хранения и обработки данных, систем ИКТ безопасности, автоматизации управления предприятиями и операционных процессов. В Bestcomp Group работают сотни высококвалифицированных специалистов, сертифицированных ведущими мировыми брендами в отрасли информационных технологий. Наша компания успешно претворяет в жизнь проекты создания дата-центров с сертификацией уровня Uptime Institute TIER III для Министерства юстиции и Министерства транспорта, связи и высоких технологий (AZİNTELKOM) Азербайджанской Республики, а также для Pasha Holding. Именно профессиональный подход, опыт и новые знания, приобретенные нами в последние годы, сыграли важную роль в нашей победе в тендерах Всемирного Банка в Таджикистане. Эта победа успешный пример применения знаний и опыта, накопленного в сфере ИКТ Азербайджана за пределами страны в международных проектах. “

Группа компаний Bestcomp Group, будучи Value Added дистрибъютором и партнером в сфере системной интеграции ИКТ в регионе Закавказья и Центральной Азии ведущих мировых производителей, таких как Lenovo DCG, Lenovo PSG, HP Inc., Hewlett Packard Enterprise, Acer, Microsoft, CISCO, Juniper, Fortinet, Eaton, APC by Schneider Electric, Schneider Electric, Eltek, Benning, Radware, Microfocus, Manage Engine, Panduit, Tripp Lite, Artronic, Uniview, Apacer, Kindermann, HID, Monacor, Qualys, Radiflow, представляет клиентам услуги профессионального консалтинга, технической и проектной поддержки.