В Азербайджане выявлено 132 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 78, скончался один человек - Оперативный штаб
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 132 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 78, скончался один человек, передает в во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
Скончался гражданин 1948 года рождения, результаты анализов на COVID-19 которого были положительными. Он также страдал церебральным атеросклерозом, гипоксической энцефалопатией и сахарным диабетом.
На сегодня в стране выявлено 4 403 случая инфицирования коронавирусом, вылечились и выписались 2 819, скончались 52 человека.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 532 человек, из которых состояние 42 оценивается как тяжелое, 56 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.
Лента новостей
В Азербайджане выявлено 132 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 78, скончался один человек - Оперативный штаб
Азербайджан направил генсеку ООН письмо в связи с т.н. «выборами», проведенными в оккупированном Нагорном Карабахе
Афет Гасанова: Обязательное соблюдение правил поможет победить коронавирус и вернуться к нормальной жизни
Иностранные и местные эксперты обсудили восстановление сектора гостеприимства в мире и в Азербайджане после COVID-19 (ФОТО)
Азербайджан может поставлять углеводороды в Европу через территорию Украины – советник по экономическим вопросам
Есть перспективы для участия азербайджанских компаний в разработке углеводородных месторождений в Украине
Баку еще более утвердился в качестве одного из лидеров Совета тюркоязычных государств - российский эксперт
Приобретение доли в АЧГ остается привлекательной возможностью для тех, у кого есть средства - Wood Mackenzie