ГЭЦ Азербайджана может аннулировать результаты абитуриентов, скрывающих наличие у себя коронавируса

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал правила, в соответствии с которыми участники экзаменов будут представлять декларацию о здоровье.

Как сообщил во вторник Trend глава пресс-службы ГЭЦ Ханлар Ханларзаде, абитуриенты смогут напечатать декларацию параллельно с пропускным листом на экзамен. В документе будет указаны их фамилии, имена, отчество, серии и номера удостоверений личности.

"Подписывая декларацию, абитуриент подтвердит, что в течение последних 15 дней ни у него, ни у членов его семьи не было выявлено случаев инфицирования коронавирусом, он не контактировал с заболевшими, и у него не наблюдались симптомы острой респираторной инфекции", - сказал Ханларзаде.

Он добавил, что за достоверность указанной информации абитуриент будет нести ответственность в соответствии с азербайджанским законодательством.

Представитель ГЭЦ сказал, что если абитуриент каким-либо образом скроет информацию о том, что у него или у членов его семьи имелся факт заражения коронавирусом, его результаты могут быть аннулированы.

В декларации отмечен тот факт, что за предоставление недостоверной информации результаты экзамена абитуриента могут быть аннулированы. Поэтому, осознавая свою ответственность, абитуриент должен будет предоставить правдивую информацию.

Ханларзаде также добавил, что распечатать пропускной лист на экзамен можно будет за пять дней до начала экзамена.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)