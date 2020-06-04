В связи с международными авиарейсами в ближайшее время будут обнародованы решение и правила - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - TƏBİB также должен будет утвердить решение в связи с осуществлением авиарейсов в Турцию с 15 июня.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает в четверг Trend.

По его словам, здоровье граждан является для Азербайджана приоритетом невзирая на экономический ущерб.

"Обсуждения продолжаются в этом свете. Решение и правила в связи в международными авиарейсами будут обнародованы в ближайшее время", - сказал Рамин Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)