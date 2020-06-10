В Азербайджане вновь активизирован портал İcaze.e-gov.az

БАКУ/Trend/ - Соответствующим решением Кабмина Азербайджана с 00:00 часов 14 июня по 06:00 часов 16 июня на территориях городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского, Сальянского, Кюрдамирского, Евлахского и Исмаиллинского районов передвижение будет регулироваться по разрешениям портала icaze.e-gov.az , сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Структуры и организации сфер, деятельность которых разрешена, уже могут активизировать на портале разрешения своих сотрудников.

Со сферами, деятельность которых разрешена, можно ознакомиться в решении Кабмина https://cabmin.gov.az/az/document/4486/.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)