Заслуженный артист Бахрам Багирзаде пришел в сознание

БАКУ /Trend/ - Заслуженный артист Бахрам Багирзаде, заразившийся коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) и проходящий лечение в Центральном таможенном госпитале, пришел в сознание.

Об этом сказал заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в состоянии Бахрама Багирзаде постепенно намечаются положительные тенденции к восстановлению.

Отметим, что вчера он был отключен от аппарата ЕКМО и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Новая компьютерная томография выявила серьезное негативное течение заболевания по сравнению с предыдущим этапом. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к аппарату ИВЛ, увеличение сатурации (насыщение крови кислородом) достигнуто не было. В связи с тем, что сатурация в течение дня оставалась в пределах 50%, был проведен консилиум, который решил подключить пациента к аппарату ЭКМО. После этого состояние пациента относительно стабилизировалось, и сатурация повысилась до 95 процентов.

(Текст: Кямаля Сеидова)