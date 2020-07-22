В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 504 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлен 391 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 504, скончались девять человек, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 28 633 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 20 443, скончались 385 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 805 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 221, в целом – 649 953 теста.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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