В Баку меньше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Пираллахинском районе

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 56,5% заражений коронавирусом приходится на долю Баку, сообщает в четверг Trend.

Меньше всего случаев заражения зарегистрировано в Пираллахинском районе - всего 0,3%, а больше всего - в Бинагадинском районе -14%.

Число заражений по столице в Хатаинском районе составило 12,3%, Сабунчинском -11,9%, Ясамальском -11,8%, Насиминском - 9,3%, Наримановском - 8,2%, Сураханском - 8,2%, Низаминском - 7,4%, Гарадагском - 7,3%, Хазарском - 4,7%, Сабаильском районе - 4,4%.

Напомним, что до 30 июля общее число зараженных в Азербайджане составило 31 221 человек. Из них вылечились 24 495 человек, скончались 438 человек. В настоящее время в стране насчитывается 6 288 активных больных коронавирусом. До вышеуказанной даты в стране было проведено 708 632 теста.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )