В Азербайджане будет осуществляться прием в 66 заведений профобразования
БАКУ /Trend/ - В этом году будет осуществляться прием в 66 заведений профессионального образования.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал директор Государственного агентства по профессиональному образованию Парвиз Юсифов.
По его словам, одним из ключевых моментов здесь является вовлечение работодателей в процесс.
"В связи с профессиональным образованием объявлено около 25 программ, к процессу также привлечены работодатели.
К профессиональному образованию имеется крайне большой интерес. Создание новых предприятий увеличивает этот интерес. По некоторым учреждениям план приема выполнен на 100 процентов. Мы работаем над привлечением к этому процессу новых работодателей", - сказал Юсифов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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