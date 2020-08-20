В Азербайджане будет осуществляться прием в 66 заведений профобразования

БАКУ /Trend/ - В этом году будет осуществляться прием в 66 заведений профессионального образования.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал директор Государственного агентства по профессиональному образованию Парвиз Юсифов.

По его словам, одним из ключевых моментов здесь является вовлечение работодателей в процесс.

"В связи с профессиональным образованием объявлено около 25 программ, к процессу также привлечены работодатели.

К профессиональному образованию имеется крайне большой интерес. Создание новых предприятий увеличивает этот интерес. По некоторым учреждениям план приема выполнен на 100 процентов. Мы работаем над привлечением к этому процессу новых работодателей", - сказал Юсифов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)