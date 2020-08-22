Доверенность на имущество не дает право собственности - минюст Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Если на какое-либо имущество выдается доверенность, она не дает этому лицу право собственности на имущество.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Азербайджанской нотариальной палаты, нотариус соответствующей конторы Центра "Служба ASAN" № 2 Баку Гусейн Мамедов.

По его словам, доверенность дает только право представления.

"Это не дает право менять собственника, распоряжаться имуществом в целом. Для того, чтобы полностью владеть имуществом необходимо заключить договор о купле-продаже, дарении и другие", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

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