Доверенность на имущество не дает право собственности - минюст Азербайджана
Общество 22 августа 2020 11:14 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Если на какое-либо имущество выдается доверенность, она не дает этому лицу право собственности на имущество.
Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Азербайджанской нотариальной палаты, нотариус соответствующей конторы Центра "Служба ASAN" № 2 Баку Гусейн Мамедов.
По его словам, доверенность дает только право представления.
"Это не дает право менять собственника, распоряжаться имуществом в целом. Для того, чтобы полностью владеть имуществом необходимо заключить договор о купле-продаже, дарении и другие", - сказал Мамедов.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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