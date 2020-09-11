Бакинский метрополитен до 30 сентября не будет работать по выходным
БАКУ /Trend/ - Поскольку до 30 сентября общественный транспорт не будет работать по выходным дням, с 00:00 19 сентября до 06:00 21 сентября и с 00:00 часов 26 сентября до 06:00 часов 28 сентября пассажироперевозки в Бакинском метрополитене будут приостановлены.
Об этом в пятницу сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.
Отметим, что Бакинский метрополитен начнет работать с 14 сентября.
(Текст: Турал Гараджаев)
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