В Азербайджане обнародованы показатели заражения COVID-19 в общеобразовательных учреждениях
БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана огласило последние показатели заражения COVID-19 в общеобразовательных учреждениях.
Trend со ссылкой на министерство, представляет вашему вниманию последние статистические показатели:
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