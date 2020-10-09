«МИР» стал самым настоящим информационным стержнем СНГ, который идет в информационном авангарде - председатель телерадиокомпании (Интервью)

Интервью АМИ Trend c Председателем Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" Радиком Батыршинам к 28-летию Компании

- 2020-й год связан для всей медиаиндустрии с адаптацией к совершенно новым условиям работы. Как чувствует себя в них МТРК «Мир»?

- Несмотря на всю сложность периода пандемии ковида, мы воспринимаем это время как возможность для движения вперед. Для МТРК «Мир» – социально ответственной компании – здоровье людей всегда в приоритете, и мы позаботились о безопасности каждого сотрудника.

В первую очередь мы перевели на «удалёнку» большую часть кадрового состава Штаб-квартиры в Москве, национальных филиалов и представительств. Для аудитории этот процесс прошел незаметно благодаря уникальной системе сбора новостей, передвижным спутниковым станциям с высоким разрешением UHD и виртуальным студиям, «облачному» хранению видеоархива. Работа в непривычных условиях открыла новые горизонты – мы проводили обучение, и сотрудники знакомились с диджитал-форматами съемки с помощью мобильных технологий.

Контент не потерял в качестве - корреспонденты информационной службы «МИР 24» фактически освоили видеоблогинг, работая в домашних студиях, а ведущие самостоятельно справлялись с гримом и научились выставлять свет – пусть даже с помощью подручных устройств: торшеров и фольги.

И если раньше к основной массе блогеров из соцсетей профессионалы относились с долей иронии, то сегодня они сами снимают стендапы на телефон, параллельно изучая операторское мастерство. Спецрепортажи бизнес-клуба «МИР 24» в период самоизоляции готовились не в ходе крупнейших отраслевых событий международного уровня, а в рамках договоренностей об интервью через Zoom с самыми влиятельными представителями бизнеса. Корреспонденты сами монтировали материал, а затем он размещался на наших онлайн-площадках.

Также полностью дистанционно у нас работают радиостанция «МИР» и дирекция трансмедийных проектов. Мы довольно быстро обновили систему информационной безопасности, потому что работа в нынешнем формате требует предоставления ключа для программного обеспечения. Нас даже пытались взломать – к счастью, безуспешно!

- Как сегодня живет телерадиокомпания?

- Мы дорожим каждым сотрудником нашего коллектива и предусмотрели всё для сохранения жизни и здоровья коллег: в телерадиокомпании сохраняется жесткий масочный режим, есть даже специальные очистители воздуха, которые обычно используются в операционных блоках. Они работают круглосуточно во всех частях офиса, где находятся люди. Еще мы организовали еженедельное тестирование для всех сотрудников, работающих в стенах Штаб-квартиры и филиалов. Производится постоянная влажная уборка, дезинфекция помещений; также организована рассадка с соблюдением социальной дистанции, каждое рабочее место обеспечено защитными мониторами. Мы сформировали три взаимозаменяемые бригады, которые готовят эфиры для всех телевизионных ресурсов МТРК. Наши съемочные группы обеспечены не только перчатками и масками, но и медицинскими комбинезонами и бахилами. Это сделано для того, чтобы люди, которые видят телекамеру «МИРа», чувствовали себя в полной безопасности. Мы дезинфицируем все оборудование, которое возвращается со съемок, и еще ежедневно обрабатываются озоном салоны всех автомобилей компании.

Сотрудники, продолжающие работать из дома, каждые три часа присылают по электронной почте данные о своей температуре, сообщают, здоровы ли их близкие и коллеги. Практически весь документооборот переведен в электронный вид.

Сегодня мы просчитываем алгоритм постепенного выхода сотрудников из карантинных условий – вывести в офис сразу 1000 человек означало бы создать угрозу их жизни и здоровью, работе компании и бесперебойному вещанию, а это недопустимо. В настоящее время в офисе работает около 100 человек в смену, все коммуникации проходят через видеосвязь даже внутри офиса телерадиокомпании. Каждого сотрудника ожидает два теста ПЦР и тест на наличие антител, который сдается за две недели и за день до выхода на рабочее место. Естественно, вход на территорию «МИРа» при плохом самочувствии запрещен, но эти меры сохраняются, чтобы обезопасить наш коллектив.

- Какие меры были приняты в филиалах и представительствах?

- Всем филиалам и представительствам была поставлена задача создать резервные группы вещания на случай возникновения чрезвычайной ситуации из-за ковида. Производство отдельных программ будет восстановлено в полной мере, когда ситуация стабилизируется. В остальном же формат работы национальных филиалов и представительств, очный или дистанционный, зависит от эпидемиологической обстановки в стране.

- Сказалась ли пандемия и новые условия работы на программной сетке телеканала «МИР»?

- Изменились режим дня и предпочтения телезрителя, поэтому мы решили пересмотреть содержание эфирной сетки. Гибрид сеток выходного и рабочего дней составлен по запросу аудитории и позволяет нам работать дистанционно без ущерба для качества контента. В основе этого гибрида - викторины «Игра в кино», «Всемирные игры разума», «Слабое звено». Они стали визитной карточкой нашего телеканала, эти программы любят зрители. Мы отсняли большое количество выпусков заранее, до объявления массовой самоизоляции; кроме всего этого, в нашем арсенале шедевры мирового и отечественного кинематографа – фильмы и телесериалы.

- Насколько оперативно и эффективно удавалось реагировать на меняющиеся запросы аудитории, оказавшейся на самоизоляции?

- Статистика расскажет за нас – по данным исследовательской компании Mediascope, в 2020 году в течение периода самоизоляции с 30 марта по 12 мая телеканал «МИР» оказался в России в тройке лидеров по увеличению охвата и доли, уступая только информационным каналам «Euronews» и «Россия 24». Эта же тенденция сохранилась после окончания периода обязательных ограничительных мероприятий.

Телеканал «МИР» в России в 2020 году стал Лидером прироста по доле в аудитории 25-59 лет: относительно 2019 года доля канала выросла на 25% – с 1,21% до 1,53%.

Положительная динамика телесмотрения первого евразийского информационного телеканала «МИР 24» еще раз подтверждает рост интереса аудитории к новостям из доверенных и авторитетных источников – «МИР 24» уже много лет входит в тройку лидеров информационного вещания как в России (данные Mediascope, апрель 2020 год), так и в Казахстане (данные TNS Central Asia, январь-май 2020 год).

Похвастаться рекордами роста недельной доли смотрения «МИР» может в новом сезоне – мы отвоевали 2,2% среди российской аудитории 25-59 лет в начале сентября. Наибольший процент с начала года!

Информационный выпуск от 11 сентября дал и вовсе потрясающие цифры: по данным Mediascope – к нему было приковано внимание 15,61% жительниц северной столицы (аудитория 30-59).

Подсчитали коллеги и любовь москвичей к «МИРу» - 4,12% смотрели наши новости пятого сентября, аудитория 25-59. И это втрое выше показателя, который мы наблюдали в этот же период в прошлом году!

Программа «Вместе» - флагманский проект с Екатериной Абрамовой стабильно остается в доле выше средней по каналу «МИР». Никакие мировые катаклизмы не повлияли на выход главного тележурнала СНГ, а также новостных выпусков – несмотря на все сложности, мы оперативно перестроились, чтобы держать в курсе событий наших зрителей.

- Что можно сказать о других ресурсах МТРК «Мир», какие изменения наблюдаются у них?

- Что касается Радио «МИР», ни сетка программ, ни объёмы вещания не изменились: оперативно был организован полный цикл производства вне студий прямого эфира, продолжила работу в режиме 24/7 информационная служба, объединяющая национальные филиалы и представительства МТРК «Мир» в странах СНГ и Грузии. Сохранилось круглосуточное информационное вещание, дополнительное развитие получили официальные группы радиостанции в социальных сетях.

Не сказалась самоизоляция и на подготовке к новому сезону. Количество выпусков новостей в часах прайм-тайма было увеличено вдвое. Помимо всего этого, коллегами была разработана новая концепция станции под слоганом «Радио МИР. Музыкально-Информационное Радио».

Растут показатели наших диджитал-ресурсов - мы следим за лайками, шерами, комментариями, репостами и просмотрами. Цифры впечатляющие: мы приближаемся к «золотой кнопке» Youtube , у нас 825 тысяч подписчиков, ежемесячный прирост составляет 70 тысяч человек. Посетители этого сервиса провели 25 миллионов и 700 тысяч часов за нашими видео!

За первые четыре месяца 2020 года количество посетителей интернет-портала mir24.tv выросло на 40% и составило около 340 тысяч человек в сутки. За все время существования нашей страницы в Instagram публикации собрали 2,7 миллиона лайков и 68 тысяч комментариев.

На сегодняшний день количество подписчиков «МИРа» во всех соцсетях составляет 1,82 миллиона человек, а общий ежемесячный охват в социальных сетях – 34 миллиона человек.

- В первые недели самоизоляции многие СМИ активно призывали людей оставаться дома: набирали популярность шоу, записанные в домашних условиях, и онлайн-трансляции мероприятий самых разных направлений. Как подхватил этот тренд «МИР»?

- Уже в первые дни режима самоизоляции на телеканале была запущена новая рубрика «Дома вместе», в которой медийные персоны – политики, спортсмены, актеры и музыканты, бизнесмены – призывают соблюдать правила режима самоизоляции. В рамках акции #МИРдома телеканал предложил пользователям Instagram рассказать у себя на странице, как проходят их дни в самоизоляции.

Нашим креативным продюсером Евгенией Новиковой была написана песня о том, как почувствовать себя супергероем и спасти мир, просто оставшись дома. Мы предложили зрителям записать «кавер», выложить в соцсети с хэштегом #ДомаВместе и оказаться тем самым в эфире телеканалов «МИР» и «МИР 24».

Для тех, кто хочет поддержать близких не на камеру, а просто в личных сообщениях, в мессенджере Telegram нашими дизайнерами был создан яркий и одновременно уютный стикер «Дома вместе».

- Как появилась идея провести в таких сложных и неоднозначных условиях эксклюзивные интервью с руководителями стран-участниц СНГ?

- До начала пандемии мы планировали приурочить серию интервью с главами стран Содружества к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Нужно понимать, что интервью с первым лицом страны – работа крайне ответственная и сложная вне зависимости от эпидемиологической ситуации, хотя режим «удалёнки» добавляет волнения – нужно сделать не хуже, чем получалось в то время, когда была возможность живого общения.

С президентами Молдовы Игорем Додоном и Беларуси – Александром Лукашенко все же удалось организовать личные встречи. На тот момент пандемия только набирала обороты, а с президентами России Владимиром Путиным, Азербайджана – Ильхамом Алиевым, Казахстана – Касым-Жомартом Токаевым организовали интервью уже удаленно.

Я считаю, мы достойно справились с испытанием пандемией и подготовили интервью в самом актуальном на сегодняшний день формате на заданном нами же высочайшем уровне. Об этом говорит и уровень цитируемости в СМИ: в первую половину мая количество упоминаний достигло более 600.

Хотелось бы добавить, что мы ищем индивидуальный подход к каждому собеседнику и осознаем значимость мнения первых лиц государства, транслирующих позицию целой страны и народа через эфир нашего телеканала. Успешная реализация этой идеи стала символом еще одного объединения вокруг памяти о Великой Победе, несмотря ни на какие кризисы и катаклизмы.

- В прошлом году телерадиокомпания «Мир» запустила масштабную международную акцию «Память сердца», проходившую как в эфире всех ее ресурсов, так и офлайн. Как вам удалось провести ее в этом году, с учетом запрета на проведение массовых мероприятий?

- Сразу скажу, что акция находит невероятный отклик в сердцах телезрителей. Невозможно забыть о великом подвиге, наследниками которого стали те, кто сейчас смотрит «МИР». «Память сердца» обычно проходит в эфире всех ресурсов МТРК «Мир», в digital-среде и на наших партнерских площадках, а также в формате офлайн-мероприятий в разных городах Содружества. Равнодушных не было - мероприятия прошлого года собрали более 30 тысяч человек. Например, была акция в Парке Горького - телезрители приносили свои семейные реликвии времен войны и рассказывали трогательные истории о своих родных, показывали фотографии своих близких - участников Великой Отечественной. До глубины души растрогала история: на акцию пришла женщина в платке, которая рассказала, что в этом самом шейном платке ее мама встречала отца с войны, и таких очень личных и пронзительных сюжетов у нас было очень много. Наша команда проводила съемку на фоне арт-объекта, тематически оформленного к 9 мая, а неподалеку была расположена развлекательная зона с большой концертной площадкой и звездным лайн-апом. Наши медиа-партнеры активно освещали мероприятие, мы собрали огромное количество публикаций в прессе.

В этом году, по понятным причинам, мы отказались от офлайн-формата, решив провести акцию в Сети. Ошеломительный успех «Память сердца» имела в Инстаграме – кстати, на него мы и делали ставку: простая механика акции и желание людей поделиться искренними историями сыграли свою роль.

Мы предложили нашим телезрителям опубликовать на своих страницах в соцсетях фото и видео с хештегом #ПАМЯТЬСЕРДЦА, в которых они рассказали об участии своих родных, защищавших Родину на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны, и о семейных реликвиях, которые остались после них. География проведения акции в этом году вышла далеко за пределы стран СНГ и Грузии – в одном Instagram за две недели было собрано более 4,5 миллионов публикаций. Это говорит о том, что у наших современников, соотечественников, близких и дальних соседей есть потребность делиться своими историями, своей гордостью, своей памятью. Священная война побывала практически в каждом доме и у наших соседей по карте, и нет такой силы, которая способна запретить людям чувствовать и переживать эмоции в воспоминаниях.

- Новый телесезон готовился и запускался в режиме «удалёнки». Какие были сложности? Что ждать зрителям от телеканала «МИР» в ближайшем будущем?

- «МИР в новых красках» – слоган нового телесезона. Новинками станут познавательно-развлекательное шоу «Назад в будущее», в котором ведущий Виктор Логинов проверит звезд на знание разных времен и эпох, и правовой сериал «Мировое соглашение», призывающий к поиску компромиссов и бесконфликтных путей решения судебных вопросов.

Наш новый слоган найдет отражение не только в премьерах, но и в программах, которые успешно идут в эфире «МИРа» не первый сезон. Мы постоянно обновляем содержательную и визуальную составляющую – в этом сезоне поклонники викторин «Игра в кино», «Знаем русский», «Слабое звено» уже успели заметить новые стильные декорации, некоторые изменения в правилах, а также еще больше искрометного юмора и харизмы от ведущих.

- Что интересного подготовила телерадиокомпания «Мир» в честь своего Дня рождения?

- 9 октября МТРК «Мир» планирует вместе с телезрителями отметить свой День рождения, конечно же, не нарушая правил безопасности – пандемия внесла свои правки в празднование многих важных для всех нас дат. Тем не менее, такой день не может пройти незамеченным среди поклонников телеканала.

Маска стала самым популярным аксессуаром в пандемию, и мы решили обыграть эту историю так: зрителям предлагается нарисовать на своей маске улыбку, и опубликовать фотографию с хэштегом #улыбнись МИРу. 28 счастливчиков получат подарки от МТРК «Мир», а более подробно о правилах участия можно узнать на нашем портале www.mir24.tv и на наших официальных страницах в соцсетях.

В разработке находится спецсетка вещания: к примеру, в течение всей праздничной недели наши ведущие посоревнуются в знаниях отечественного кинематографа в выпусках одной из самых полюбившихся телевикторин «Игра в кино».

Много лет мы проводим внутри телерадиокомпании творческий конкурс, на котором отмечаются лучшие работы наших сотрудников. В этом году мы решили на базе этого конкурса создать международную премию «Мира» и в День рождения телерадиокомпании отмечать заслуги не только наших коллег, но и партнеров.

Помимо всего этого, у наших национальных филиалов и представительств есть свои традиции, связанные с празднованием Дня рождения телерадиокомпании: в Беларуси соберут пожелания минчан «МИРу» и отпустят их в небо вместе с брендированным воздушным шаром.

- Что в период пандемии стало самым сложным для Вас как руководителя во время пандемии?

- В «штиль» эффективно могут работать многие, а вот такие внештатные ситуации – это вызов и для управленца, и для его команды. Больших сложностей удалось избежать и благодаря своевременному реагированию – картина мира говорила о том, что карантинные меры не обойдут стороной и нашу страну, и мы к этому были готовы.

2020 год – это год феноменального роста профессионализма и «прокачки» навыков, приобретенных каждым из наших сотрудников. Это год беспрецедентных подъемов доли телесмотрения, а значит, увеличения количества зрителей, полюбивших «МИР».

- Почему новостям телеканала «МИР» стали за время пандемии доверять больше?

- Главный плюс, который пандемия оставит после себя, – это возвращение доверия аудитории к профессиональному, федеральному телевидению, авторитетным и проверенным СМИ. Самоизоляция напомнила, что за дилетантами и самоучками в журналистике зачастую стоит непроверенная информация, которая может привести к необратимым последствиям. Новости «МИРа» держат в курсе, дают объективную картину событий, поэтому и количество телезрителей, выбирающих нас как источник информации, постоянно растёт.

Конечно же, пандемия объединила семьи и сплотила коллективы, заставила вспомнить о том, что давно было без внимания – о живом человеческом общении, не через экраны гаджетов. Удивительно, но именно невозможность встретиться и обсудить рабочие вопросы за одним столом заставила коллег переосмыслить ценность командной работы.

Наша индустрия оказалась в новой реальности – условия работы, продиктованные сегодняшними реалиями, требуют ресурсов как финансовых, так и временных, а также адаптации технических решений – это не всегда быстрый процесс.

- Можно ли говорить о наступлении совершенно нового этапа развития в медиа из-за пандемии? Стала ли пандемия катализатором творческих процессов в индустрии?

- Заявления некоторых экспертов о том, что пандемия разделила индустрию на «до» и «после», слегка преувеличены. Да, было бы уместным назвать текущий кризис катализатором процессов, которые уже были на подходе или даже запущены задолго до начала массовой самоизоляции: диджитал-трансформация была зафиксирована не вчера, рост трафика на онлайн-ресурсах – тоже. Самый актуальный пример - прирост посещаемости нашего интернет-портала www.mir24.tv и групп в социальных сетях, о которых я рассказывал ранее.

На первый план вышли давно зреющие планы: организациям, которые хотели увеличить объем хранения «облачных» архивов, пришлось слегка поторопиться; результаты симбиоза эфирного телевещания и интернета мы увидели чуть раньше, чем это было спрогнозировано специалистами. Мы наблюдаем ускорение всех процессов – только и всего.

- С каким настроением смотрите в 2021 год? Какие планы у телерадиокомпании?

- За все время, что МТРК «Мир» ведет свою деятельность, мы невероятно выросли. И пандемия ни мне, ни коллегам не может помешать. Во главе Компании я с ноября 2007 года, и все менялось на моих глазах. «МИР» стал самым настоящим информационным стержнем Содружества, который идет в информационном авангарде, сопровождая все, что происходит. Мы ценим каждого зрителя и слушателя - любой, кто хоть раз смотрел нас, или слышал, остается с нами, понимая, что мы единственные в своем роде: все самые яркие и последние события из жизни евразийского блока на нашей кнопке и волне.

Мы каждый день приходим на работу с целью делать ярче жизнь того, кто по ту сторону экрана или приемника. Все наши сотрудники знают - семья ждет их не только дома, все наши рейтинги - это не просто цифры, это реальные люди, это наши близкие, ведь они разделяют нашу позицию. Для них же развиваются и наши интернет-ресурсы, если нет возможности быть у телевизора - смартфон есть у каждого. И весь контент делается эксклюзивно благодаря работе собственного продакшна. Мы нравимся людям, потому что мы делаем понятный продукт, с понятным позиционированием. К слову, «МИР» стал федеральным каналом «на кнопке» всего три года назад! Бережный подход к контенту в тандеме с качественным промоутированием помогли нам завоевать любовь публики, отраженную в хороших цифрах. Девятое место в начале нового ТВ-сезона - шутка ли? - и тут уже конкуренты смотрят нам в спину. Ради этого стоит трудиться, и мы с коллегами ни на секунду не прекращаем работать и совершенствоваться.

Расскажу вам историю одной идеи. Однажды на совещании мы подумали: а если сделать так, чтобы зритель сразу узнавал поутру новости, которые мог в прямом смысле проспать? Оставаться в информационном потоке, если это не профессиональный долг 24/7, сложно, а здесь - что может быть проще: проснулся, обнаружил в ленте «Главные новости за ночь, которые вы могли пропустить», и все на ладони. Так мы заработали 6 миллионов и 300 тысяч просмотров, потому что это людям действительно нужно.

На сегодняшний день мы имели практически идеальное соотношение по аудитории среди мужчин и женщин, мы одинаково интересны зрителям вне зависимости от их пола.

Мы идем в ногу со временем, мы меняемся, чтобы быть впереди. В этом сезоне нас ждет запуск телеканала «МИР Талантов». Он заменит собой «МИР PREMIUM». «МИР Талантов» создается, чтобы вдохновлять, впечатлять наших зрителей. В центре внимания – уникальные люди, которые будут раскрывать свои способности в эфире. Выдающиеся, одаренные, яркие герои займут место на телеэкране, покажут таланты во всех сферах - от спорта до музыки. Обещаем приятно удивить: будут и шоу, и кино, и программы этой тематики. И здесь нам, как медиапредставителям Содружества, вновь на руку, что мы вместе - работать над контентом будут все наши страны-партнеры.