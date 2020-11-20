В выходные дни в период продленного карантина в Азербайджане такси будут работать

БАКУ /Trend/ - Такси будут работать в выходные дни в период продленного особого режима карантина, сообщает в пятницу Trend.

Отметим, что во вчерашнем решении Оперативного штаба при Кабмине о продлении особого карантинного режима до 06:00 часов 28 декабря 2020 года было отмечено, что по субботам и воскресеньям общественный транспорт работать не будет, но не было указано, будут ли работать в эти дни такси.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)