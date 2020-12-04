Община горских евреев Азербайджана почтила память шехидов Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Община горских евреев Азербайджана почтила память шехидов Отечественной войны, сообщает в пятницу Trend.

На церемонии поминовения были прочитаны молитвы.

Отметим, что в Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Продолжаются работы по установлению методом анализа ДНК личности 103 погибших военнослужащих.

Более 100 азербайджанских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры по их поиску и информированию их семей.

В настоящее время в медицинских учреждениях на лечении находятся 1 245 раненых военнослужащих.

(Текст: Кямаля Сеидова)