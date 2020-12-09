Сотрудники СГБ Азербайджана перечислили средства в Фонд “YAŞAT”

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) добровольно перечислили 500 тысяч манатов в Фонд поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов (Фонд «YAŞAT»), сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт СГБ.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в целях создания соответствующей платформы для реализации инициатив гражданского общества, направленных на оказание дополнительной поддержки мерам, осуществляемым государством в области социальной защиты семей шехидов и лиц, ставших инвалидами в результате военных действий, обеспечения прозрачности, отчетности и общественного контроля в данной сфере 8 декабря 2020 года подписал указ о создании Фонда поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов – Фонд «YAŞAT».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)