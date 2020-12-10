AZAL продолжит спецрейсы в период карантинного режима

БАКУ /Trend/ - До 31 января 2021 года все аэропорты Азербайджана закрыты для выполнения регулярных пассажирских рейсов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

В период карантинного режима продолжается выполнение специальных рейсов с разрешения Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)