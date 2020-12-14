Глава азербайджанского представительства ВОЗ о необходимости ношения детьми защитных масок

БАКУ /Trend/ - Руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи прокомментировала вопрос необходимости ношения детьми защитных масок в период пандемии.

Как сказала Trend в понедельник Харманджи, международной группой экспертов ВОЗ были изучены вопросы, связанные с заражением детей COVID-19.

Исходя из таких факторов, как психосоциальные потребности и этапы развития детей, ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют не требовать ношения защитных масок детьми в возрасте до 5 лет. Эта рекомендация дается с учетом особенностей социального развития детей указанной возрастной категории.

Что касается возрастной группы 6-11 лет, специалист отметила, что в этом случае ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют основываться при решении об использовании защитной маски наличием ряда факторов. В числе этих факторов степень распространения вируса на территории, где проживает ребенок, способность ребенка безопасно и правильно использовать маску, доступность защитных масок, фактор общения ребенка со взрослыми, имеющими высокий риск заражения и др.

Харманджи подчеркнула, что в целом ВОЗ всегда советует населению следовать рекомендациям местных властей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Натаван Эфендиева)